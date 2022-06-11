Фон дер Ляйєн розповіла, коли Єврокомісія ухвалить рішення щодо України

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що переговори, які вона провела у Києві з президентом Володимиром Зеленським, дозволять фіналізувати оцінку заявки України на вступ до ЄС до кінця наступного тижня, повідомляє Європейська правда.

Про це вона сказала на пресконференції у Києві.

"Сьогоднішні дискусії дозволять нам фіналізувати нашу оцінку до кінця наступного тижня. Шлях відомий, це шлях на основі заслуг. Це шлях, де я високо ціную надзвичайну рішучість українців у цьому процесі" , - сказала глава Єврокомісії.

Виступаючи перед пресою у Києві, фон дер Ляєн дала зрозуміти, що обговорювала з Володимиром Зеленським необхідність подальших кроків українського уряду для зміцнення верховенства права та боротьби з корупцією.

"Потрібно зробити більше. Зрозумійте мене правильно. В Україні війна. Тож ваш фокус і наша підтримка зосереджені на подоланні цієї жахливої війни. Але ми хочемо дивитися вперед. І з реконструкцією ми хочемо дивитися вперед щодо того, що потрібно зробити далі. Наприклад, ви зробили чимало для зміцнення верховенства права, але досі є реформи, які слід імплементувати, щоб, наприклад, побороти корупцію" , - сказала фон дер Ляєн.

Вона похвалила Україну за те, що у минулі роки були створені антикорупційні інституції, але тепер, за її словами, "нам потрібні результати".

"Ми обговорили всі ці різні питання на нашій робочій сесії" , - зазначила фон дер Ляєн.

Вона також сказала, що ще до вторгнення Росії Україна була міцною парламентською демократією, "а ця війна стала величезним стрес-тестом".