Лідер німецьких "зелених" закликає визнати Голодомор геноцидом
Співголова політичної партії Німеччини "Союз-90/Зелені" Омід Нуріпур закликає Бундестаг визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу, повідомляє РБК-Україна.
Про це він заявив в інтерв'ю газетам медіагрупи Funke.
Нуріпур зазначає, що визнання геноциду свідчило б про важливий сигнал співпереживання та історичної поінформованості щодо українського народу.
Він додав, що партія "зелених" підтримає таку пропозицію.
Верховна рада визнала Голодомор геноцидом у 2006 році. Таке ж визнання зафіксували ще 19 держав.
Нагадаємо, у 2019 році на сайті Бундестагу з'явилася петиція про визнання Голодомору геноцидом українського народу. Вона набрала 73 тисячі підписів з необхідних 50 тисяч.
Пізніше МЗС Німеччини виступило проти визнання Голодомору геноцидом, і Петиционный комітет відхилив петицію.