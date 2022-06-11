У Зеленського закликали Данію підтримати Україну на шляху до ЄС
В Офісі президента просять Данію підтримати кандидатство України в Євросоюз, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
"Іноді, якщо дуже захопитися політичними напоями, можна побачити, як з даху сусіднього будинку… падає хлопчик Ісая. Сьогодні Україна, залита кров'ю дітей, намагається захистити цінності ЄС від "русского варварского мира", - заявив він.
Подоляк закликав Данію не відштовхувати Україну, а натомість підтримати надання нашій країні статусу кандидата на членство в Євросоюзі.
Нагадаємо, Данія заявила, що прийме рішення щодо кандидатства України в ЄС тільки після висновку Європейської комісії.
Раніше повідомлялося, що Данія та Нідерланди не збираються підтримувати надання Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу на червневому саміті лідерів ЄС.