Кулеба закликав ЄС відкинути страхи і дати Україні статус кандидата

Кулеба закликав ЄС відкинути страхи і дати Україні статус кандидата
Фото: kmu.gov.ua

Надання Україні статусу кандидата в Європейський союз - це перемога як для нашої країни, так і для всієї Європи, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Більшість в ЄС розуміє, що статус кандидата на членство в ЄС для України принесе лише переваги всій Європі. Це win-win для всіх. Потрібно лише перестрибнути чергові стереотипи та страхи. Ми активно допомагаємо у цьому нашим європейським друзям. Вирішальна мить вже близько", - написав він.

Кулеба пояснює, що статус кандидата в ЄС надзвичайно важливий, адже він юридично закріпить Україну в проєкті євроінтеграції.

"Це жирна крапка після десятиріч європейської політики стратегічної невизначеності щодо України. Невизначеності, яка перестала бути конструктивною", - зазначає міністр.

Він додає, що кандидатство - це руйнування багаторічного російського наративу про те, що "Україну в ЄС не чекають".

Як повідомлялося, Європейська комісія, скоріше за все, порекомендує надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, але можуть бути висунуті додаткові умови.

Очікується, що висновки Єврокомісії оголосять 17 червня.

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