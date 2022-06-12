У Франції спалахнули перші лісові пожежі

На півдні Франції спалахнули перші лісові пожежі цього року, які гасять сотні пожежників, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.

Пожежі спалахнули біля Нарбонни, недалеко від кордону з Іспанією. Це сталося через посуху і високу температуру повітря вище 30 градусів. Ситуацію ускладнили сильні пориви вітру.

Для того, щоб справитися з наслідками стихії, знадобилося 300 пожежників з десятками машин швидкої допомоги, пожежні літаки і вертольоти. Жертв немає, але вогнем було охоплено близько 120 гектарів соснового лісу. Пожежа знищила близько 100 гектарів лісу.

Відзначається, що пожежникам вдалося запобігти поширенню полум'я на кілька будинків і парфумерну фабрику.