США відмовилися від тестів на COVID-19 для іноземців

Адміністрація Байдена скасує вимоги до тестування на COVID-19 для всіх мандрівників, які прибувають до Сполучених Штатів з-за кордону. ﻿, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.

Відповідне рішення прийнято Центрами з контролю і профілактики захворювань в США (CDC), "ґрунтуючись на наукових даних".

"CDC проведе переоцінку цього рішення через 90 днів і продовжить оцінювати його на постійній основі" , - заявив чиновник CDC в коментарі виданню.

Зазначається, що рішенню посприяли авіакомпанії та туристична індустрія, які наполягали на знятті обмежень. Вони заявляли, що це обмеження перешкоджає авіаподорожам в той час, коли пасажири виявляють зростаючий інтерес до польотів.

Водночас CDC відзначають, що повернути вимоги до іноземців, якщо ситуація з коронавірусом погіршиться.