Spiegel: Німеччина не дозволила Іспанії передати Україні 40 танків Leopard-2

Влада Німеччини не дала дозволу Іспанії на постачання Україні важкого озброєння німецького виробництва, повідомляє Spiegel. Йдеться про 40 бойових танків Leopard-2, повідомляє Новое время.

Якби німецький уряд погодився, то це був би перший раз, коли країна-учасниця НАТО поставила Україні озброєння такого виду. Однак, як пише видання, в Альянсі, схоже, є неофіційна домовленість про відсутність прогресу в постачанні.

За інформацією Spiegel федеральний уряд Німеччини попереджав іспанців у телефонних дзвінках, що цей крок "буде відхиленням від (хоча й цілком неформального та неофіційного, але) рішення всіх західних союзників не постачати Києву танки".

За інформацією Business Insider, офіційні особи в Мадриді навіть вибачилися перед Берліном за створені проблеми.

Наразі йдеться про передачу Україні максимум десяти танків, але і це рішення під питанням.

Spiegel додає, що танки 1990-х років настільки застаріли, що будуть готові до передачі Україні лише за кілька місяців.

Видання зазначає, що за умов, якщо наміри уряду Іспанії щодо передачі танків серйозні, то він не має так швидко здаватися.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що ведуться регулярні переговори між партнерами, але доставлення бойових танків "виключене". Однак, за його словами "абсолютного принципу" в цьому напрямку немає, тож тема постачання Україні зброї залишиться публічно розмитою.

Цього тижня німецьке видання Bild писало, що німецький уряд відмовився відправляти свої танки в Україну, бо тоді українські військові відчуватимуть себе "занадто впевнено" і зможуть зайти на територію РФ.

За даними німецьких ЗМІ, за останні дев’ять тижнів уряд Олафа Шольца звів до мінімуму постачання зброї в Україну.

Видання Welt am Sonntag повідомило, що в період з 30 березня по 26 травня в Україну надійшло лише дві невеликі партії зброї. У середині травня Німеччина відправила три тисячі протитанкових мін і 1600 спеціалізованих протитанкових мін спрямованої дії.

28 травня посол ФРН у Києві Анка Фельдгузен заявила, що уряд Німеччини ухвалив остаточне рішення щодо постачання важкого озброєння в Україну.

На тлі критики на адресу Шольца щодо неоднозначної позиції Бундестаг 26 квітня схвалив постачання важкого озброєння Україні. Пізніше Шольц відкинув критику та запевнив, що ФРН продовжить надавати Києву озброєння для боротьби у війні, розв’язаної Росією. Проте критика у Бундестазі на його адресу триває.