ОВА: в Лисичанську через російські обстріли загинула жінка

У Лисичанську Луганської області внаслідок російських обстрілів загинула жінка, поранення отримали жінка і чоловік, їх було госпіталізовано до лікарень інших областей. У Сєвєродонецьку війська РФ обстріляли Азот та Склопластик, повідомляє Новое время.

Про це заявив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Ніхто не може сказати, чи є та скільки саме жертв за останню добу в Сєвєродонецьку, де тривають інтенсивні бої. Так, люди постійно перебувають в укриттях, але ж росіяни розстрілюють житлові квартали годинами, застосовуючи артилерію великого калібру. Напевно, тепер евакуюватись хочуть всі, однак поки така можливість відсутня" , — зазначив він.

Вчора, 11 червня, війська РФ влучили в Азот, на територію транспортного цеху, де сталося займання ГСМ. Постраждало і одне з приміщень ТОВ НВО Сєвєродонецький Склопластик. Окупанти поцілили в полігон рятувальників, розташований за містом. Під масований обстріл потрапили селища Павлоград та Синецький під Сєвєродонецьком.

Також повідомляється, що протягом 11 червня по 10 будинків російські війська знищили в Золотому і Врубівці, два — в Миколаївці. У Лисичанську — чотири, а також торговельний центр та магазин.

Упродовж доби окупанти обстріляли Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Метьолкіне, Павлоград, Синецький, Устинівку, Тошківку, Комишуваху, Гірське, Золоте, Врубівку, Миколаївку, Білогорівку, Шипилівку.