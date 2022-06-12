Генсек НАТО їде до Швеції та Фінляндії на тлі суперечок з Туреччиною

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вирушить до Фінляндії та Швеції для переговорів на тлі блокування Туреччиною заявок цих країн на вступ, повідомляє Європейська правда.

Згідно з інформацією на сайті Альянсу, 12 червня Столтенберг буде в Гельсінкі та зустрінеться з фінським президентом Саулі Нііністьо, після чого вони проведуть спільну пресконференцію.

Він також зустрінеться з главою МЗС Пеккою Хаавісто та іншими фінськими чиновниками.

Наступного дня, 13 червня, генсек НАТО проведе переговори з прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон.

Обидві держави подали заявку на вступ до НАТО у травні. Усі 30 країн-членів повинні дати згоду на вступ країни, але Туреччина загрожує накласти вето.