ОВА про ракетний удар по Тернопільщині: є поранені діти, загиблих немає

Внаслідок ракети, яку росіяни запустили по Чортківщині Тернопільської області увечері 11 червня загиблих немає, проте є постраждалі, повідомляє Українська правда.

Про це заявив очільник Тернопільської ОДА Володимир Труш.

"На щастя жертв немає. Усю ніч надавали допомогу постраждалим, серед яких діти. Зараз працюємо над ліквідацією руйнувань та фіксацією пошкодженого майна цивільних громадян" , – заявив він.

Труш обіцяє пізніше розповісти детально про потерпілих та масштаби руйнувань.

У Чорткові Тернопільської області сталися вибухи під час повітряної тривоги ввечері 11 червня.