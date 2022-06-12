У Франції проходить перший тур парламентських виборів

У Франції в неділю відбувається перший тур виборів до Національних зборів – нижньої палати парламенту, повідомляє Українська правда.

Основна боротьба за місця в парламенті розгорнеться між трьома виборчими блоками: центристським "Разом!", що склався навколо партії президента Еммануеля Макрона, лівим на чолі з партією Жан-Люка Меланшона, та правим, утвореним за участю партії "Республіканці".

Ультраправа партія Марін Ле Пен "Національне об'єднання" бере участь у виборах самостійно.

Останні опитування, опубліковані в п'ятницю, віддавали лідерство блоку "Разом!", але не гарантували абсолютної більшості у 289 місць із 577.

Якщо Макрон отримає лише відносну більшість, він змушений буде співпрацювати з іншими парламентськими групами для затвердження своїх законів.

На попередніх виборах 2017 року центристська партія Макрона "Вперед, Республіка!" здобула абсолютну більшість місць — 308, а в об'єднанні з партією "Демократичний рух" центристський блок налічував 350 депутатів.

Другий тур виборів відбудеться 19 червня, і остаточні результати стануть відомими після цієї дати.