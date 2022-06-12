Резніков: посадовець Генштабу застосував зброю у спальному районі Києва

Міністр оборони Олексій Резніков наказав розпочати службове розслідування щодо посадовця Генштабу, який застосував зброю в спальному районі Києва, повідомляє Українська правда.

Про це Резніков заявив у Facebook.

"У п‘ятницю у місті Києві стався епізод, на який мені хотілося негайно відреагувати не тільки як міністру і громадянину, що багато років виступає за легалізацію і належне впорядкування обігу зброї. А як батьку та дідусю…

Якщо у встановленому порядку підтвердяться факти, що внаслідок дій посадовця була загроза настання тяжких наслідків, а саме – ризик для життя та здоров’я дитини, буде зроблено все для справедливого покарання. Коли людина на військовій посаді, маючи погони й одягнена у форму, застосовує свою зброю у спальному районі столиці – буде реакція" , – заявив міністр.

За словами Резнікова, той військовий – посадовець Генштабу, керівник одного з управлінь. На час розслідування його відсторонили.

Міністр створив спеціальну комісію на чолі з заступником Головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенантом Євгеном Мойсюком.

Резніков не надав ніякої додаткової інформації. Наразі невідомо, в чому саме полягав інцидент і коли він стався.