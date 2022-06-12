Генштаб: РФ втратила в Україні понад 32,1 тис. військових

Генштаб: РФ втратила в Україні понад 32,1 тис. військових
Фото: Facebook

У ході російського вторгнення в Україну загинуло понад 32 100 військових армії РФ.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні втрати противника під час війни з 24.02 до 12.06 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 32150 (+100) осіб ліквідовано;
  • танків – 1430 (+11);
  • бойових броньованих машин – 3484 (+18);
  • артилерійських систем – 715 (+3);
  • РСЗВ – 226 (+4);
  • коштів ППО – 97;
  • літаків – 212;
  • вертольотів – 178;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2455 (+7);
  • кораблів/катерів – 13;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 582 (+3);
  • спеціальної техніки – 54;
  • крилатих ракет – 125;

Найбільші втрати противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямах, зазначили у Генштабі.

Дані уточнюються.

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