Генштаб: РФ втратила в Україні понад 32,1 тис. військових
У ході російського вторгнення в Україну загинуло понад 32 100 військових армії РФ.
Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні втрати противника під час війни з 24.02 до 12.06 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 32150 (+100) осіб ліквідовано;
- танків – 1430 (+11);
- бойових броньованих машин – 3484 (+18);
- артилерійських систем – 715 (+3);
- РСЗВ – 226 (+4);
- коштів ППО – 97;
- літаків – 212;
- вертольотів – 178;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2455 (+7);
- кораблів/катерів – 13;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 582 (+3);
- спеціальної техніки – 54;
- крилатих ракет – 125;
Найбільші втрати противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямах, зазначили у Генштабі.
Дані уточнюються.