Генштаб: РФ втратила в Україні понад 32,1 тис. військових

У ході російського вторгнення в Україну загинуло понад 32 100 військових армії РФ.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні втрати противника під час війни з 24.02 до 12.06 орієнтовно склали:

особового складу – близько 32150 (+100) осіб ліквідовано;

танків – 1430 (+11);

бойових броньованих машин – 3484 (+18);

артилерійських систем – 715 (+3);

РСЗВ – 226 (+4);

коштів ППО – 97;

літаків – 212;

вертольотів – 178;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2455 (+7);

кораблів/катерів – 13;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 582 (+3);

спеціальної техніки – 54;

крилатих ракет – 125;

Найбільші втрати противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямах, зазначили у Генштабі.

Дані уточнюються.