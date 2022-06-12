ОВА: армія РФ зруйнувала другий міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом

В Луганській області російська армія зруйнувала другий міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом, потужно обстрілює третій, повідомляє Новое время.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Вони хочуть повністю відрізати Сєвєродонецьк від можливості або вивозити людей, або підвозити туди БК та підсилення" , — зазначив він.

Очільник ОВА спрогнозував, що сьогодні-завтра росіяни будуть кидати всі резерви, щоби захопити місто.

"Можливо, й в інших напрямках, щоб перерізати його остаточно, контролювати трасу Лисичанськ-Бахмут" , — зазначив Гайдай.

Він також додав, що бої наразі точаться біля заводу Азот, територія заводу обстрілюється.