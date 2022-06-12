СБУ заявила про викриття шахрайської схеми зі "звільнення" з полону

Служба безпеки України викрила на Запоріжжі зловмисників, які телефонували рідним та близьким воїнів ЗСУ та пропонували свою "допомогу" у нібито звільненні їх з полону, повідомляє Українська правда.

Про це заявив речник СБУ Артем Дехтяренко.

За свої "послуги" шахраї вимагали окремої плати. Ціни різнилися і здебільшого залежали від емоційного стану родичів.

Серед псевдопослуг, які пропонували шахраї:

- телефонну розмову з полоненим, за яку просили від 10 до 50 тисяч гривень;

- звільнення з полону, яке було оцінено у суму від 50 до 200 тисяч гривень;

- Перевезення тіла загиблого – до 10 тисяч гривень.

"Звичайно, жодну з цих міфічних обіцянок зловмисники не могли виконати. А після отримання грошей, які їм пересилали онлайн, просто зникали. Для правдоподібності своїх слів шахраї моніторили інтернет, де збирали дані про зниклих або загиблих українських бійців та їхні сім'ї.

Організатором схеми виявився чоловік, який перебуває у тимчасово окупованому Маріуполі. Він нещодавно вийшов із в'язниці. Крім того, у Запоріжжі у нього була спільниця, яка відповідала за фінансову складову та забезпечувала мобільні дзвінки, постійно змінюючи номери та оператори зв'язку. Її затримали спецназівці СБУ", – заявив речник спецслужби.

За словами Дехтяренка, під час обшуку у підозрюваної зокрема вилучили: комп'ютерну техніку на місці злочину; велика кількість мобільних телефонів та сім-карт; банківські картки для отримання платежів; чверть мільйона гривень готівкою.

Служба безпеки звертає увагу, що питання звільнення військовополонених перебуває у винятковій компетенції органів державної влади.