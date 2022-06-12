Глава МЗС Латвії "привітав" із Днем Росії: бажаю поразки

Глава МЗС Латвії "привітав" із Днем Росії: бажаю поразки
Фото: Latvian Institute

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевичс побажав Росії у день національного свята поразки у війні, повідомляє Європейська правда.

Про це він написав у Twitter.

"Сьогодні Росія відзначає День Росії, бажаю поразки в агресивній війні проти України, відмови від імперських амбіцій та побудови сучасної, демократичної та правової держави", - написав міністр.

Раніше Ринкевичс закликав не перейматись "емоційним благополуччям" держав-агресорів, бо вони цього "не оцінять".

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