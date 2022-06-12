Глава МЗС Латвії "привітав" із Днем Росії: бажаю поразки
Міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевичс побажав Росії у день національного свята поразки у війні, повідомляє Європейська правда.
Про це він написав у Twitter.
"Сьогодні Росія відзначає День Росії, бажаю поразки в агресивній війні проти України, відмови від імперських амбіцій та побудови сучасної, демократичної та правової держави", - написав міністр.
Раніше Ринкевичс закликав не перейматись "емоційним благополуччям" держав-агресорів, бо вони цього "не оцінять".