ISW: війська РФ посилять наступи на Слов’янськ та Сіверськ

Російське військове командування розширює свої плани щодо ведення більш тривалої війни проти України, хоча чисельність і резерви їхніх сил залишаються слабкими. В останні дні окупанти продовжували штурми населених пунктів на південний захід і південний схід від Ізюма, прагнучи відновити наступ на Слов’янськ і Сіверськ у Донецькій області, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у свіжому аналізі американського Інституту вивчення війни (Institute for the Study of War, ISW). Експерти прокоментували інформацію Головного управління розвідки українського Міноборони про те, що РФ розробили план на наступні 120 днів війни — до жовтня 2022 року.

Фото: ISW

Зазначається, що 11 червня окупанти відновили атаки на південний захід від Ізюма і в напрямку Слов’янська. Український Генеральний штаб повідомив, що російські війська зробили серію безуспішних атак на Бражківку та Вірнопілля, щоб досягти Барвінкового, приблизно за 35 км від Ізюма.

ЗСУ також відбивали атаки загарбників на Долину — населений пункт, розташований на трасі Е40, що веде до Слов’янська.

Раніше ISW оцінював, що росіяни можуть спробувати відрізати Сили оборони України в Сіверську та провести неглибоке оточення замість наступу на Слов’янськ. Водночас знімки з географічною прив’язкою показали, що окупанти збудували новий міст уздовж своїх позицій в Ізюмі на південному сході Харківської області, і це також може вказувати на те, що вони продовжуватимуть посилювати Слов’янську й Сіверську наступальні операції.

Фото: ISW

В ISW прокоментували слова заступника начальника ГУР України Вадима Скібіцького, який заявив, що росіяни скоригують терміни залежно від своїх успіхів на Донбасі. Він зазначив, що через військові невдачі Генштаб РФ щомісяця коригує свої плани.

"Це вказує на те, що Кремль, щонайменше, визнав, що не може швидко досягти своїх цілей в Україні й продовжує коригувати свої військові завдання, намагаючись виправити початкові недоліки вторгнення" , — вважають аналітики ISW.

Фото: ISW

Скибицький також повідомив, що російські сили мають ще 40 батальйонних тактичних груп у резерві після того, як вони вже перекинули 103 БТГр на українську землю.

В Інституті вивчення війни вважають малоймовірним, що цей звіт означає, ніби російські збройні сили збережуть у своїй країні 40 повністю укомплектованих та ефективних груп.

"У кращому випадку ці БТГр, ймовірно, являють собою невеликі групи особового складу, зібраного з інших підрозділів. Крім того, малоймовірно, що російські військові будуть тримати таку значну частину своїх сил у резерві через нестачу особового складу в наявних передових підрозділах" , — припускають в ISW.