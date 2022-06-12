Байден назвав головну мету Путіна у війні проти України

Російський президент Володимир Путін не просто вторгнувся в Україну. Він хоче знищити незалежну українську культуру, бо вважає, що її просто не існує, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Про це заявив президент США Джо Байден під час брифінгу.

"Подивіться, що він (Путін - ред.) робить. Він стирає з лиця землі не тільки те, що лишилося. Він знищує всі їхні культурні центри - музеї, школи, пам'ятки. Він намагається знищити культуру України" , - заявив Байден.

Своєю чергою він зазначив, що позиція залишитися осторонь і не підтримувати Україну є неприпустимою, а отже Захід продовжить надавати Україні допомогу навіть попри економічні проблеми.