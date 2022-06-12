ОВА: окупанти обстрілювали Харків та область, троє людей загинули

За минулу добу 11 червня обстрілів з боку російських окупантів зазнав Шевченківський район Харкова та Харківська область, повідомляє Новое время.

Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Постраждалих в обласному центрі внаслідок обстрілів немає. У Харківській області за добу загинули три мирних жителі: одна особа в Чугуївському районі, дві особи в смт Золочів. Також чотири людини отримали поранення: три — у Харківському районі, одну особу госпіталізували в Балаклії.

Зазначається, що в області окупанти обстрілювали Харківський район, зокрема Малоланилівську громаду, Чугуївський, Ізюмський райони. Як наслідок — виникали пожежі у приватних будинках, нежитлових приміщеннях та лісосмугах.

Вночі боєприпаси окупанті потрапили у житлові будинки в селі Безруки, Харківського району. Близько 5 години ранку через обстріли загорівся будинок у Золочівській громаді.