У РФ колишні ресторани McDonald's відкрили під новим брендом

У Росії відкрили колишні ресторани мережі McDonald's, які тепер називатимуться "Вкусно и точка", повідомляє Ділова столиця.

Повідомляється, що меню залишиться незмінним, але з назв приберуть префікс "Мак". Також звідти прибрали Мак Флурі та БігМак через "прямі асоціації з брендом".

До кінця червня обіцяють відкрити близько 200 ресторанів, а найближчими п'ять-шість років збільшити кількість ресторанів з 850 до тисячі.

Нагадаємо, у травні McDonald’s ухвалив рішення про повний вихід з Росії і продав свій бізнес.

Відзначимо, в Україні ресторани McDonald’s не відкриються до кінця війни.