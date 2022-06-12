Виробник німецьких Marder заявив про готовність негайно передати їх Україні

Декілька бойових машин піхоти Marder від німецького виробника Rheinmetall, які були зняті з озброєння Бундесвером, тепер пройшли модернізацію і можуть бути доставлені в Україну негайно, повідомляє Українська правда.

Про це заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер в інтерв'ю Bild.

"Ми перебуваємо у процесі ремонту 100 бойових машин піхоти Marder, перші машини вже готові. Коли та куди він має бути доставлений, вирішує федеральний уряд" , - сказав Паппергер.

Видання опублікувало фото п'яти модернізованих Marder, вартість кожної бронемашини становить від 850 тисяч євро до 1 млн євро залежно від обладнання.

Також на складі Rheinmetall для модернізації знаходяться 88 танків Leopard 1 та інших танків Leopard 2.

У зв'язку з високим попитом на військову техніку Rheinmetall хоче збільшити потужності.

"Ми очікуємо значного збільшення продажів до 20% на рік і зараз у процесі збільшення наших потужностей. Ми можемо принаймні потроїти виробництво боєприпасів протягом наступних 12 місяців, виробництво бронемашин може бути подвоєне, тому що ми можемо дуже швидко відновити більшу частину інфраструктури часів холодної війни" , — сказав Паппергер.

Нагадаємо, наприкінці травня канцлер Олаф Шольц анонсував обмін, у рамках якого Німеччина передає Греції 50 німецьких бронетранспортерів Marder, а Греція швидко постачає в Україну бронемашини радянського виробництва.

Проте, за даними видання Bild, йдеться про німецькі бронемашини, на які компанія Rheinmetall подала заявку на експорт до України до Федеральної ради безпеки ще 22 квітня.

Нещодавно стало відомо, що Греція вважає надто повільною схему Німеччини, згідно з якою Афіни постачатимуть Україні радянські бронетранспортери БМП-1 в обмін на модернізовані й відремонтовані німецькі БМП Marder.