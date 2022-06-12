Президент Німеччини розкритикував ексканцлера Шредера через зв'язок з РФ

Федеральний президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр дистанціювався від свого багаторічного колеги по партії, ексканцлера Герхарда Шредера через позицію останнього щодо Росії, повідомляє Укрінформ.

Про це він заявив в інтерв’ю таблоїду Bild.

"Багато речей, які Герхард Шредер ініціював під час свого канцлерства, відсуваються на другий план його поведінкою після завершення його перебування на посаді. Але це має не тільки особистий вимір для нього, а й наслідки для всієї Німеччини: відданість Герхарда Шредера російським енергетичним компаніям викликала багато запитань у Європі, особливо у наших східноєвропейських сусідів, а також щодо нашої країни. Це було погано" , – заявив Штайнмаєр.

Він зазначив, що йшов разом із колишнім лідером Соціал-демократичної партії, членом якої також є, 15 років, але останні 17 років рухається своїм власним політичним шляхом. Шредер натомість за цей час "прийняв особисті рішення, які розлучили" двох політиків. Президент навіть вперше не привітав у квітні ексканцлера з днем народження.

Глава німецької держави також зауважив, що з огляду на діяльність Шредера тепер у ФРН напрацьовано набір правил, які чітко визначають, чого повинні дотримуватися ті, хто хоче перейти в іншу сферу діяльності після зайняття вищої політичної посади. А саме, якщо є ризик конфлікту інтересів, нова робота може бути заборонена, адже "навіть поява конфлікту інтересів чи особистої вигоди шкодить репутації політики".