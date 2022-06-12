Президентка Єврокомісії: ЄС стоїть на порозі історичного рішення щодо України

Європейський Союз стоїть на порозі "історичного рішення" напередодні саміту 23-24 червня, де розглядатимуть питання надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, повідомляє Українська правда.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Сподіваюся, що за 20 років, згадуючи про ці події, ми зможемо сказати, що вчинили правильно" , - сказала фон дер Ляєн, повертаючись до Польщі після візиту до Києва.

За її словами, викликом буде вийти з саміту ЄС з єдиною позицією, "що відображає масштаби цього історичного рішення".

Вона наголосила, що Україна багато чого досягла за останні роки, але багато ще треба зробити.