Кім Чен Ин висловив "повну підтримку" Росії

Кім Чен Ин висловив "повну підтримку" Росії
Фото: kremlin.ru

Лідер КНДР Кім Чен Ин на тлі російської агресії в Україні висловив «повну підтримку та схвалення» РФ у привітальному посланні з нагоди Дня Росії, повідомляє Укрінформ.

"(російський народ) досяг великих успіхів у здійсненні справедливої ​​справи захисту гідності та безпеки своєї країни… долаючи всілякі труднощі та проблеми… Корейський народ висловлює йому повну підтримку та схвалення", - сказав Кім Чен Ин.

При цьому прямо, як повідомляли деякі медіа, підтримку так званої "спеціальної військової операції" кремля очільник КНДР не оголошував, обмежившись більш дипломатичними формулюваннями.

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