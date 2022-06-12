Кім Чен Ин висловив "повну підтримку" Росії

Лідер КНДР Кім Чен Ин на тлі російської агресії в Україні висловив «повну підтримку та схвалення» РФ у привітальному посланні з нагоди Дня Росії, повідомляє Укрінформ.

"(російський народ) досяг великих успіхів у здійсненні справедливої ​​справи захисту гідності та безпеки своєї країни… долаючи всілякі труднощі та проблеми… Корейський народ висловлює йому повну підтримку та схвалення" , - сказав Кім Чен Ин.

При цьому прямо, як повідомляли деякі медіа, підтримку так званої "спеціальної військової операції" кремля очільник КНДР не оголошував, обмежившись більш дипломатичними формулюваннями.