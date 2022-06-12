У Москві перед будівлею Міноборони вивісили антивоєнний банер
В день Росії у Москві перед Міністерством оборони вивісили антивоєнний банер — триколор з написом "Сьогодні не мій день", повідомляє Новое время.
Зазначено, що анонімні московські художники розповсюдили заяву, в якій зазначили, що акцію приурочено до дня Росії.
"Переможні зведення держтелеканалів, інфографіки опитувань з поправкою на "воєнний час" та результати референдумів під дулом автомата неминуче створюють лише поспіхом скроєну триколорову ілюзію нового „русского міра“, у якому кожен із нас його провідник. Це хибна оптика. Нині просто не наш день. Наш день незалежності, який ми, безумовно, досить скоро відзначимо — стане днем незалежності від імперських амбіцій", — йдеться у заяві художників.