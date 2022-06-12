У Москві перед будівлею Міноборони вивісили антивоєнний банер

В день Росії у Москві перед Міністерством оборони вивісили антивоєнний банер — триколор з написом "Сьогодні не мій день", повідомляє Новое время.

Зазначено, що анонімні московські художники розповсюдили заяву, в якій зазначили, що акцію приурочено до дня Росії.