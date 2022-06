ISW: Війска РФ досягли прогресу у просуванні до Слов’янська

Американський Інститут дослідження війни (ISW) повідомив, що російські військові продовжують намагатися просуватися від Ізюму у бік Слов’янська, повідомляє Новое время.

За даними інституту, російські окупанти просунулися на південний схід від Ізюму та досягли невеликого прогресу.

На Харківщині окупанти намагаються відтіснити українських військових від лінії фронту, обстрілюючи позиції поблизу Харкова.

Також триває наступ у Сєвєродонецьку - там було підірвано мости з міста, щоб перерізати українські наземні шляхи сполучення з Бахмуту до Лисичанська та Сєвєродонецька.

На південному напрямку російські війська зосереджені на обороні.

Фото: ISW

12 червня в аналізі американського Інституту вивчення війни (Institute for the Study of War, ISW) підкреслили, що російське військове командування розширює свої плани щодо ведення більш тривалої війни проти України, хоча чисельність та резерви їхніх сил залишаються слабкими.

В останні дні окупанти продовжували штурми населених пунктів на південний захід та південний схід від Ізюму, прагнучи відновити наступ на Слов'янськ та Сіверськ Донецької області.