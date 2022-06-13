Урожай-2022: що Україна буде робити із зайвим зерном через блокаду портів

Якщо Україні не вдасться розблокувати експорт зерна, потужностей для зберігання нового врожаю може не вистачити. Частина продукції може бути втрачена, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала Єлизавета Малишко, провідний експерт компанії "УкрАгроКонсалт".

"На початок липня у нас буде десь 20 млн тонн залишків зерна. Наразі перспективи врожаю досить непогані. Ми зберемо десь 55 млн тонн зерна, якщо ситуація залишиться така, як зараз" , - сказала вона.

За її словами, ситуація постійно змінюється, тому прогнози краще робити, виходячи з поточних обставин.

Малишко повідомила, що на сьогоднішній момент максимальні об'єми аграрного експорту - 1,7 млн тонн на місяць, це те, що Україна може вивозити, включаючи олію, шроти, зерно.

"Тобто ми виходимо на 1 липня з 20 млн тонн залишків, 55 млн тонн нового врожаю, усього 75 млн тонн. Це зерно буде надходити поступово з інтервалом 2 місяці. Внутрішнє споживання у нас 1,5 млн тонн на місяць. Тобто до того часу, поки прийде пізнє зерно, ми з'їмо десь 3 млн тонн і 3 млн тонн відправимо на експорт" , - сказала вона.

Малишко зазначила, що у досить короткі строки приблизно 69 млн тонн зерна потрібно буде десь розмістити. Водночас для стаціонарного зберігання в Україні є потужності на 47 млн тонн на сертифікованих елеваторах. Крім того, 15-17 млн тонн, максимум 20 млн тонн можна зберігати на полі у рукавах.

"Тобто ми виходимо десь на межі. Але це тільки зерно. А є ще олійні культури, яких буде ще 15-17 млн тонн та які також потрібно десь зберігати. Плюс потрібні ємності для продуктів переробки" , - сказала вона, зазначивши, що таким чином близько 20 млн тонн фермери вимушено зберігатимуть у тимчасових умовах.

Експерт відзначила, що модульні системи для зберігання існують, але їх можна буде побудувати максимум на 6 млн тонн.

"Але, нажаль, щоб зберігти цей урожай повністю, цього буде недостатньо" , - сказала Малишко.

Вона вважає, що навмисно зерно навряд чи будуть знищувати, але воно просто може пропасти через погані умови зберігання на полях.

"Якщо це зерно буде зберігатися в зіпсованих рукавах, втрати можуть бути" , - повідомила експерт.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Мінагрополітики розглядає можливість організації мобільних сховищ, що дозволить Україні збільшити обсяги для зберігання на 10-15 млн тонн.

Нагадаємо, Україна цього року через війну втратить чверть площ до збирання зернових. Врожай скоротиться на приблизно на третину - до 55 млн тонн.

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