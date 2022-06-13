ОВА: окупанти вдарили з "Ураганів" по Дніпропетровській області

Російські війська в ніч на 13 червня з "Ураганів" вдарили по житлових кварталах Зеленодольської громади у Дніпропетровській області, є жертви. Про це повідомляє﻿ очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"У Зеленодольську поцілили по центру міста. Попередньо, одна людина загинула, п’ятеро - поранені" , - повідомив він.

Зазначається, що у Великій Костромці обійшлося без постраждалих. Село частково без світла.

У Зеленодольську та Великій Костромці пошкоджені та зруйновані будинки. Території обстрілів засіяні касетними боєприпасами, додав Резніченко.