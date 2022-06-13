ОВА: окупанти вдарили з "Ураганів" по Дніпропетровській області
Російські війська в ніч на 13 червня з "Ураганів" вдарили по житлових кварталах Зеленодольської громади у Дніпропетровській області, є жертви. Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"У Зеленодольську поцілили по центру міста. Попередньо, одна людина загинула, п’ятеро - поранені", - повідомив він.
Зазначається, що у Великій Костромці обійшлося без постраждалих. Село частково без світла.
У Зеленодольську та Великій Костромці пошкоджені та зруйновані будинки. Території обстрілів засіяні касетними боєприпасами, додав Резніченко.