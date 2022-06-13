Офіс генпрокурора: 288 дітей загинуло від початку повномасштабного вторгнення РФ

За даними Офісу генпрокурора, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинуло 288 дітей, 527 отримали поранення, повідомляє Новое время.

У відомстві наголосили, що ці цифри не остаточні, оскільки йде робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Там також розповіли про останні випадки загибелі та поранення дітей від рук окупантів.

Так, 12 червня внаслідок ворожого артилерійського обстрілу Лисичанська Луганської області загинув 6-річний хлопчик.

11 червня через обстріл Чорткова Тернопільської області поранено 12-річну дівчинку.

Під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо, що 20 березня внаслідок обстрілу Маріуполя на Донеччині отримав травми 8-річний хлопчик.

Також стало відомо про поранення внаслідок обстрілу ще 17 дітей у Харківській області.