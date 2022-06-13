МАГАТЕ: Зв'язок з ЗАЕС відновлено, але візит необхідний

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі назвав відновлення після двотижневої перерви віддаленої передачі життєво важливих даних про гарантії з окупованої ЗАЕС важливим та позитивним кроком, але швидкий візит фахівців МАГАТЕ на станцію, на його думку, все одно необхідний, повідомляє Економічна правда.

"Гендиректор відзначив відновлення передачі даних як важливий і позитивний крок. Разом з тим він наголосив, що інспектори МАГАТЕ повинні якомога швидше відправитися на об’єкт для проведення основних заходів із перевірки ядерних матеріалів, які неможливо здійснити дистанційно" , - йдеться у заяві організації.

За словами Гроссі, зображення, записані камерами спостереження МАГАТЕ в період припинення передачі даних зараз завантажуються для перегляду інспекторами агентства, щоб підтвердити, що наступність даних не була втрачена.

В МАГАТЕ наголошують, що інтервал проведення інвентаризаційних перевірок на АЕС не може перевищувати встановлену тривалість. Це особливо критично на двох блоках ЗАЕС.

"Якщо я не зможу направити інспекторів для проведення необхідної верифікації на ЗАЕС, виконання запобіжних заходів в Україні буде скомпрометовано" , - резюмував Гроссі.

Раніше повідомлялось, що у Міжнародному агентстві атомної енергетики планують візит на Запорізьму АЕС, але в Енергоатомі кажуть, що ця заява є спробою потрапити на об’єкт, аби легітимізувати там перебування окупантів.