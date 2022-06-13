ОВА: окупанти переважають в артилерії у Сєвєродонецьку

Російські війська відтіснили українських військових за рахунок значної переваги в артилерії у Сєвєродонецьку. Про це повідомив﻿ очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"По ситуації в Сєвєродонецьку: противник продовжує штурмувати місто, дещо відтіснив українських військових за рахунок значної переваги в артилерії. Втім, бойові дії за населений пункт тривають" , - повідомив він.

Зазначається, що у Сєвєродонецьку внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено очисні споруди, тричі обстріляна територія "Азоту", де ще залишаються люди у бомбосховищах.

Уночі в Лисичанську там згорів торговельний комплекс, також пошкоджено чотири будинки, споруди місцевої шахти.