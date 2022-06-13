До Польщі прибув новий посол України: що про нього відомо

Новий посол України в Польщі Василь Зварич прибув до Варшави та розпочинає свою дипломатичну місію, повідомляє Ділова столиця.

Посол розмістив фотографію зі своєю родиною — дружиною та трьома дітьми.

"Вітання з Польщі! Ми прибули сповнені рішучості працювати 24/7 для зміцнення українсько-польської дружби! Разом з Польщею ми сильніші і разом ми обов’язково переможемо! Дякую за солідарність та підтримку України" , — написав Василь Зварич.

Василь Зварич з родиною

На посаді він замінив Андрія Дещицю, який був послом України в Польщі з жовтня 2014 року.

Раніше Зварич був директором Другого територіального департаменту і заступником директора Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ. Також працював на дипломатичних посадах у посольствах України в Польщі (двічі), Туреччині та США.