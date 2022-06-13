У Генштабі оновили дані про втрати російських військ в Україні

У Генштабі оновили дані про втрати російських військ в Україні
Фото: Facebook

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати російських військ в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 13 червня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 32 300 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1432 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3492 (+8) од,
  • артилерійських систем – 718 (+3) од,
  • РСЗВ - 226 (+0) од,
  • засобів ППО - 97 (+0) од,
  • літаків – 213 (+1) од,
  • гелікоптерів – 178 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 585 (+3),
  • крилатих ракет - 125 (+0),
  • кораблів /катерів - 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2460 (+5) од,
  • спеціальної техніки - 54 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Дані уточнюються.

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