У Генштабі оновили дані про втрати російських військ в Україні
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати російських військ в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 13 червня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 32 300 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1432 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3492 (+8) од,
- артилерійських систем – 718 (+3) од,
- РСЗВ - 226 (+0) од,
- засобів ППО - 97 (+0) од,
- літаків – 213 (+1) од,
- гелікоптерів – 178 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 585 (+3),
- крилатих ракет - 125 (+0),
- кораблів /катерів - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2460 (+5) од,
- спеціальної техніки - 54 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
Дані уточнюються.