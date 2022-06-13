ЗМІ назвали дату візиту Шольца, Макрона та Драгі до Києва

Візит канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі в Україну може відбутися у четвер, 16 червня.﻿ Про це, з посиланням на La Stampa, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Поїздка відбудеться негайно. Четвер, 16 червня" , - йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що візит трьох лідерів відбудеться до засідання Ради ЄС, "Великої сімки" в Німеччині та саміту НАТО.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Шольц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр Італії Маріо Драгі планують спільну поїздку до Києва наприкінці червня, напередодні саміту G7, запланованого на 26-28 червня.

Зазначимо, що німецький канцлер Олаф Шольц з початку вторгнення Росії жодного разу не був в Україні, за що його критикували.

Джерела CNN повідомляли, що Макрон планує візит до Києва, коли вже вирішиться питання з наданням Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.