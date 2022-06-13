ЗМІ назвали дату візиту Шольца, Макрона та Драгі до Києва

ЗМІ назвали дату візиту Шольца, Макрона та Драгі до Києва

Візит канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі в Україну може відбутися у четвер, 16 червня.﻿ Про це, з посиланням на La Stampa, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Поїздка відбудеться негайно. Четвер, 16 червня", - йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що візит трьох лідерів відбудеться до засідання Ради ЄС, "Великої сімки" в Німеччині та саміту НАТО.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Шольц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр Італії Маріо Драгі планують спільну поїздку до Києва наприкінці червня, напередодні саміту G7, запланованого на 26-28 червня.

Зазначимо, що німецький канцлер Олаф Шольц з початку вторгнення Росії жодного разу не був в Україні, за що його критикували.

Джерела CNN повідомляли, що Макрон планує візит до Києва, коли вже вирішиться питання з наданням Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

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