Андрющенко: "влада" Маріуполя планує знести всі зруйновані будинки

У Маріуполі планують знести все зруйноване житло до першого вересня, однак відновлення пошкоджених будинків не заплановано. Про це повідомив﻿ радник мера міста Петро Андрющенко.

"Будівництво першого гуртожитку “живого щита” закінчиться не раніш середини липня на 2 тис. осіб. Всі інші - виживайте як хочте" , - додав він.

Зазначається, що маріупольцям не передбачено компенсацій за зруйноване житло, лише часткова допомога будматеріалами.

Окрім того, окупаційна влада офіційно попередила, що з першого липня гуманітарну допомогу будуть видавати лише фактично непрацездатним.