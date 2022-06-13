Андрющенко: "влада" Маріуполя планує знести всі зруйновані будинки
У Маріуполі планують знести все зруйноване житло до першого вересня, однак відновлення пошкоджених будинків не заплановано. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.
"Будівництво першого гуртожитку “живого щита” закінчиться не раніш середини липня на 2 тис. осіб. Всі інші - виживайте як хочте", - додав він.
Зазначається, що маріупольцям не передбачено компенсацій за зруйноване житло, лише часткова допомога будматеріалами.
Окрім того, окупаційна влада офіційно попередила, що з першого липня гуманітарну допомогу будуть видавати лише фактично непрацездатним.