Як російська агресія вдарила по українській металургії

За даними об'єднання Укрметалургпром, українські металургійні підприємства у січні-травні 2022 року скоротили виробництво загального прокату на 52,7% порівняно з аналогічним періодом 2021 року, повідомляє Новое время.

Так, за перші п’ять місяців 2022 року:

— виплавка чавуну становила 4,15 млн т (46,7% відносно січня-травня 2021 року);

— виплавка сталі становила 4,24 млн т (47,2%);

— виробництво прокату склало 3,79 млн т (47,3%).

Інфографіка: Укрметалургпром

Раніше повідомлялося, що через російську агресію Україна відкотилася на 36-е місце в рейтингу світових виробників сталі, хоча за підсумками 2021 року займала 14-ту позицію.