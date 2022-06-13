В ОП назвали завдання "мінімум" і "максимум" у війні з Росією
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, які цілі стоять в України в нинішній війні з РФ, повідомляє Zerkalo.
За його словами, президент Володимир Зеленський запропонував програму мінімум: російські війська відходять до позицій, які вони займали 23 лютого. Після цього може початися мирний переговорний процес.
"Завдання максимум: територіальна цілісність у міжнародно визнаних кордонах України, програш Росії та її трансформація. Інакше вона весь час перебуватиме у пропагандистському чаді, реваншистських настроях і постійно прагне відновити війну з новою інтенсивністю", - каже Подоляк.
За словами Подоляка, війна триватиме стільки, скільки Україні буде потрібно на доведення необхідності відходу РФ з наших територій.
"Це дуже складно і важко, тому що кожен день докази вимагають життів крутих хлопців. Людина - дуже складна конструкція. Вона вкладає в себе, розвивається, вчиться, відкрита, конкурентна. Ці люди створюють додану вартість для держави. Наші люди такі. Але вони гинуть. Це означає, що ми втрачаємо те, що для України вкрай важливо. Це наш золотий актив. Я б хотів знайти механізм, який зменшить нашу ціну. Мені все одно, скільки платить РФ. Для нас це висока ціна. Але тим не менш, ми будемо воювати, поки Росія не програє", - запевнив він.