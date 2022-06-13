В ОП назвали завдання "мінімум" і "максимум" у війні з Росією

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, які цілі стоять в України в нинішній війні з РФ, повідомляє Zerkalo.

За його словами, президент Володимир Зеленський запропонував програму мінімум: російські війська відходять до позицій, які вони займали 23 лютого. Після цього може початися мирний переговорний процес.

"Завдання максимум: територіальна цілісність у міжнародно визнаних кордонах України, програш Росії та її трансформація. Інакше вона весь час перебуватиме у пропагандистському чаді, реваншистських настроях і постійно прагне відновити війну з новою інтенсивністю" , - каже Подоляк.

За словами Подоляка, війна триватиме стільки, скільки Україні буде потрібно на доведення необхідності відходу РФ з наших територій.