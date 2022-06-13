Вартість Bitcoin впала нижче 25 тисяч доларів

Найпопулярніша у світі криптовалюта біткоїн торгується на найнижчому рівні за 18 місяців - вплив даних про рекордне зростання інфляції в США продовжувало відбиватись на ризикових активах.﻿ Про це пише Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Інші криптовалюти також впали у ціні, оскільки розпродаж триває.

Індекс MVIS CryptoCompare Digital Assets 100, який оцінює 100 найпопулярніших токенів, впав на 9,7%.

Експерти пояснюють таке падіння рекордними показниками інфляції та останніми рішеннями ФРС підняти ставку.

За даними видання, на ранок понеділка біткоїн впав до 24 888 доларів - мінімуму за 18 місяців.

За даними порталу Курс України, станом на 12:19 за Києвом біткоїн торгується по 24 451 дол, Ethereum станом на 12:16 - 1 241 дол.