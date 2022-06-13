Подоляк сказав, що необхідно України для "паритету" з РФ
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Україні потрібні тисяча гаубиць калібру 155 мм, 300 реактивних систем залпового вогню, півтисячі танків, дві тисячі одиниць бронетехніки та тисяча дронів.
"Буду прямолінійний. Щоб закінчити війну і викинути Росію з України, нам потрібен паритет важкої зброї: 1000 гаубиць калібру 155 мм; 300 РСЗВ; 500 танків; 2000 одиниць бронетехніки; 1000 дронів", - написав Подоляк в Twitter.
За його словами, Київ очікує на рішення 15 червня на зустрічі Контактної групи міністрів оборони в Брюсселі.