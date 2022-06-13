Подоляк сказав, що необхідно України для "паритету" з РФ

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив﻿, що Україні потрібні тисяча гаубиць калібру 155 мм, 300 реактивних систем залпового вогню, півтисячі танків, дві тисячі одиниць бронетехніки та тисяча дронів.

"Буду прямолінійний. Щоб закінчити війну і викинути Росію з України, нам потрібен паритет важкої зброї: 1000 гаубиць калібру 155 мм; 300 РСЗВ; 500 танків; 2000 одиниць бронетехніки; 1000 дронів" , - написав Подоляк в Twitter.

За його словами, Київ очікує на рішення 15 червня на зустрічі Контактної групи міністрів оборони в Брюсселі.