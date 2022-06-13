Гайдай: війська РФ контролюють 70% Сєвєродонецька

Російські окупанти контролюють 70% Сєвєродонецька. Наразі запеклі бої тривають за кожний дім. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, повідомляє УНН.

“У районі заводу і на околицях міста наші війська зробили досить добрі укріплення. Вони чітко тримають наші позиції, періодично роблять контрнаступ. На сьогоднішній момент, на жаль, Росія контролює понад 70%, але все одно не все місто. Запеклі бої тривають просто за кожний дім. Вже не просто за вулицю, а за кожний дім” , – заявив Гайдай.

За його словами, евакуація з міста наразі неможлива для мирного населення. Евакуювати можуть лише військові, у мінімальній кількості. Підвезення гуманітарного вантажу до Сєвєродонецька неможливе, все прострілюється.

Гайдай також заявив, що у бомбосховищах заводу “Азот” перебуває 500 людей та 40 дітей. Вивезти людей зараз неможливо.

Він зазначив, що укріплення на “Азоті” набагато слабші, ніж на “Азовсталі” у Маріуполі. Тому потрібний зелений коридор для евакуації людей.

“Там і далі залишається до 500 осіб та приблизно 40 дітей. Обстріл дуже сильно збільшується, і дедалі більшим калібром обстрілюють. Ми намагаємось домовитись, щоб зробили гуманітарний коридор. Поки що безуспішно, але сподіватимемося, що нам це вдасться зробити” , – додав він.

Щодо ситуації за напрямками, Гайдай зазначає, що окупанти вже не перший місяць планують перерізати трасу Лисичанськ-Бахмут, але успіхів не досягли.

На сьогодні траси під контролем українських військ, але Росія продовжує їх обстрілювати.