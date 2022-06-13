Росія з початку війни заробила на експорті енергоносіїв 93 мільярди євро – звіт

Росія отримала від експорту енергоносіїв дохід у розмірі 93 мільярди євро за перші 100 днів війни проти України, повідомляє Економічна правда.

З окремих держав найбільшим імпортером був Китай (12,6 мільярда євро), друге місце – Німеччина (12,1 мільярда євро), на третьому – Італія (7,8 мільярда євро).

Обсяги імпорту в травні трохи впали, приблизно на 15% порівняно з часом до вторгнення, оскільки багато країн і фірм уникали поставок із Росії. Зменшення попиту та знижена ціна на російську нафту в травні коштували країні приблизно 200 млн євро на день.

Однак збільшення попиту на сировину призвело до несподіваного результату: середні експортні ціни Росії були в середньому на 60% вищими, ніж минулого року, навіть якщо вони були знижені до міжнародних цін.

Китай випередив Німеччину як найбільший імпортер. Імпорт Китаю був по суті постійним, тоді як Німеччині вдалося помірно скоротити імпорт нафти з Росії.

Польща та США найбільше сприяли зменшенню доходів Росії. Литва, Фінляндія та Естонія досягли різкого відсоткового скорочення більш ніж на 50%.

У квітні-травні 68% постачання російської сирої нафти було здійснено суднами, що належать компаніям з ЄС, Великобританії та Норвегії, причому лише грецькі танкери перевозили 43%. Що стосується поставок до Індії та Близького Сходу, то ця частка була ще вищою – 80%. 97% танкерів були застраховані у трьох країнах: Великобританії, Норвегії та Швеції.