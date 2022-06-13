СБУ: На Харківщині затриманий агент ФСБ

Служба безпеки України оприлюднила відео із затриманням на Харківщині агента ФСБ РФ, який передавав ворогу дані щодо ЗСУ, повідомляє Новое время.

Зловмисник контактував зі своїми кураторами через інтернет, передаючи координати блокпостів та військових укріплень.



Оперативники СБУ затримали помічника окупантів під час виконання ним чергового завдання російської спецслужби.

Відповідно до ст. 114−2 Кримінального кодексу України, йому загрожує до 12 років позбавлення волі.



