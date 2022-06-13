Речник ОВА: мер Святогірська перейшов на бік окупантів
Мер Святогірська Донецької області Володимир Бандура перейшов на бік окупантів. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
"Український мер Святогірська Володимир Бандура перейшов на бік динири. Пушилін провів з ним зустріч та призначив "головою адміністрації" Святогірська", – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо, ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом державної зради мера Святогірська Володимира Бандури.
Він на камеру звинуватив українських військових у начебто здійсненому ними підпалі скиту Святогірської лаври, а також допускав інші висловлювання, що дискредитують ЗСУ та українську владу.