Речник ОВА: мер Святогірська перейшов на бік окупантів

Мер Святогірська Донецької області Володимир Бандура перейшов на бік окупантів. Про це повідомив﻿ речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Український мер Святогірська Володимир Бандура перейшов на бік динири. Пушилін провів з ним зустріч та призначив "головою адміністрації" Святогірська" , – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом державної зради мера Святогірська Володимира Бандури.

Він на камеру звинуватив українських військових у начебто здійсненому ними підпалі скиту Святогірської лаври, а також допускав інші висловлювання, що дискредитують ЗСУ та українську владу.