У Берліні не називають дату візиту Шольца до Києва

У Берліні поки що не називають дати можливого візиту канцлера ФРН Олафа Шольца до Києва. Відповідну інформацію ЗМІ про таку поїздку прокоментував заступник офіційного представника федерального уряду Вольфганг Бюхнер, повідомляє Укрінформ.

«Ви всі знаєте про повідомлення щодо планів візиту федерального канцлера… Прошу вашого розуміння, але я не можу повідомити нічого нового в цьому питанні» , - сказав він.

«Ми твердо стоїмо на боці України» , - запевнив при цьому Бюхнер.

Він додав, що канцлер ФРН перебуває у постійному контакті з українським лідером, а також нагадав, що Україну відвідали вже кілька німецьких політиків та міністрів.

Він також зазначив, що офіційний Берлін перебуває у постійному контакті з партнерами по ЄС і НАТО з усіх питань, які стосуються війни в Україні.

Як повідомлялось, ЗМІ писали про плани Шольца здійснити візит до Києва ще цього місяця, до саміту G7, у якій головує зараз Німеччина. Пізніше навіть називалася дата – 16 червня. Джерела стверджують, що разом із Шольцем приїдуть президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі.