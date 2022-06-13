Чи загрожує Україні нестача зерна: відповідь Мінагрополітики

У Міністерстві аграрної політики та продовольства запевняють, що Україні нестача зерна не загрожує, оскільки це фізично неможливо. Виробництво майже в п'ять разів перевищує споживання всередині країни, пише Юрій Дощатов, РБК-Україна.

"Якщо в минулому році загальний урожай був 106 млн тонн, то ми використовували 20 млн тонн всіх культур. Споживання у нас відносно невисоке, до того ж воно знизилося через те, що люди поїхали. Так що у нас проблем бути не може. Це просто нереально" , - розповів заступник міністра аграрної політики Маркіян Дмитрасевич.

В Мінагрополітики кажуть, що готуються застосовувати технології для тимчасового зберігання зерна. Це необхідно, щоб не втратити врожай, якщо відновити експорт не вдасться.