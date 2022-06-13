Валютний ринок в умовах війни: день 110-й

У понеділок 13 червня робота міжбанківського валютного ринку триває в звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, у четвер 9 червня загальний обсяг операцій на міжбанку в доларовому еквіваленті знизився більш ніж на третину порівняно з попереднім робочим днем і становить 123,36 млн доларів. Майже всі операції цього дня вже традиційно пройшли у доларах США; у євро операцій було лише на 1,12 млн доларів в еквіваленті.

За даними Нацбанку, 9 червня обсяг заявок на продаж валюти від клієнтів був меншим, ніж обсяг заявок на покупку на 25,7 млн доларів: на 187,40 млн доларів було подано заявок на покупку та на 161,70 млн доларів заявок на продаж.

НБУ з 24 лютого купує у експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).

На міжбанківському валютному ринку також періодично здійснюються операції у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торгової сесії. Зокрема станом на 14:30 сьогоднішнього дня євро купують по 30,5879 гривень, а продають по 30,8938 гривень.

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ станом на ранок 13 червня знизився приблизно на 25% і склав 60758,7 млн. гривень. Частину цих коштів було знову розміщено на депозитних сертифікатах Національного банку.

Курс готівкового долара у понеділок різко пішов угору. На момент написання статті столичні оптові обмінні пункти підняли цінник на продаж готівкового «американця» до 35,80-35,90 гривень, що на 60-65 копійок вище, ніж минулої п'ятниці. Подорожчав долар та в інших містах. Так, у Львові, де валюта традиційно дешевша, долар сьогодні продають по 35,60 гривень, в Одесі – по 35,70 гривень, у Житомирі та Запоріжжі – по 35,80 гривень, а у Харкові – по 36,00 гривень рівно.

Євро на FOREX продовжує своє падіння, яке розпочалося минулого четверга. На даний момент він опустився до позначки 1,0452 долара, і, на думку аналітиків, цілком може найближчими днями протестувати річний мінімум - 1,0349 долара. Готівковий євро виявився під впливом двох різноспрямованих факторів: у світі євро дешевшає, а в Україні – дешевшає гривня. В результаті вранці у Києві його можна було купити по 37,30-37,40 гривень, а по обіді цінник підскочив до 37,75-37,85 гривень.

«Криптовалюта №1» біткойн після місяця торгівлі у вузькому коридорі визначилася із напрямком подальшого тренду. У ніч на понеділок ціна на біткойн різко пішла вниз і на момент написання статті опустилася до 23552,55 $ - за стільки його можна було купити на популярній біржі Binance . Аналітики губляться у здогадах, де чергове "дно"; Найчастіше називається цифра 20000 $ за 1BTC.