Уряд заборонив експорт вугілля, мазуту та газу українського видобутку

Кабінет міністрів вніс зміни до переліку товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2022 рік. Експорт вугілля, мазуту та газу українського видобутку підлягає ліцензуванню, але на нього встановлені нульові квоти, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Згідно з постановою, нульові квоти встановлені на:

паливо рідке (мазут)

вугілля кам’яне, антрацит; брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, одержані з кам’яного вугілля (крім коксівного вугілля)

газ природний українського походження.

Раніше Кабінет міністрів створив штаб з підготовки до осінньо-зимового періоду 2022/23 років - найскладнішого в історії України.