ОВА на Чернігівщині оголошена евакуація кількох населених пунктів

Після ракетних ударів російських окупантів по Прилуках у прилеглих населених пунктах оголосили евакуацію, повідомляє Новое время.

Про це повідомив директор департаменту цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА Сергій Болдирєв.

За його словами, евакуацію оголошено в селах Заїзд, Петрівське, Тихе та Сухоставець Прилуцького району.

"Причина — через ракетні удари є загроза поширення пожежі" , — сказав він.

Вдень 13 червня російські окупанти завдали ракетних ударів по Прилуках. Зафіксували прильоти трьох ракет.