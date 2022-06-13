ОВА На Чернігівщині оголошена евакуацію кількох населених пунктів
Після ракетних ударів російських окупантів по Прилуках у прилеглих населених пунктах оголосили евакуацію, повідомляє Новое время.
Про це повідомив директор департаменту цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА Сергій Болдирєв.
За його словами, евакуацію оголошено в селах Заїзд, Петрівське, Тихе та Сухоставець Прилуцького району.
"Причина — через ракетні удари є загроза поширення пожежі", — сказав він.
Вдень 13 червня російські окупанти завдали ракетних ударів по Прилуках. Зафіксували прильоти трьох ракет.