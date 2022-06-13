Моравецький застеріг Росію: 40 млн поляків готові захищати країну зі зброєю

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький застері Росію від нападу, заявивши, що громадяни країни готові захищатися зі зброєю, повідомляє Європейська правда.

Про це Моравецький сказав під час візиту до Сілезії, пише Wprost.

"Якщо Росія коли-небудь думала про напад на Польщу, Кремль повинен знати, що в Польщі 40 мільйонів поляків готові стати зі зброєю в руках, щоб захистити свою батьківщину" - сказав польський прем'єр-міністр.

Він додав, що Польща багато століть була у полоні Росії і "не хоче назад цього рабства".

"Ми відкидаємо їхній колоніалізм, їхній імперіалізм. Ми у вільній країні, і ми боротимемося за свою свободу" , - сказав він.

Моравецький зазначив, що одним із елементів "обширної програми будівництва та зміцнення оборони є посилення міці польської армії - посилення її чисельності та озброєння".

З початком російської загарбницької війни проти України Росія неодноразово погрожувала Польщі.

﻿Днями в МЗС РФ заявили, що Росія повинна буде "нейтралізувати потенційні загрози" своїй безпеці у випадку збільшення військ НАТО в Польщі.